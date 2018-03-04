Задержания под Радой: журналист написал заявление в полицию

Журналист Сергей Нужненко подчеркнул, что сотрудник полиции четко видел камеру, удостоверение, однако со спины применил против него газовый баллончик

Журналист Радио Свобода Сергей Нужненко написал заявление в полицию по факту применения полицейским против него газового балончика во время столкновений возле Верховной Рады, которые произошли вчера утром, 3 марта. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Заявление в полицию написано на ст 171 и 126 (Уголовного кодекса, - ред.). Я стоял в нескольких метрах от сотрудников полиции, с профессиональной техникой и удостоверением журналиста, которое я держал перед собой. На видео видно, как работники полиции при задержании людей используют резиновые дубинки (видимо сотрудник полиции, который использовал газовый баллончик, очень сильно переживал за чистый образ полиции)", - отметил Нужненко.

Журналист подчеркнул, что сотрудник полиции "четко видел камеру, удостоверение". "Я в очках. Но это его не остановило направить струю газа прямо в глаза, с близкого расстояния. Спасибо за "мужество", что сделал это тайно из-за спины", - подчеркнул Нужненко.

3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.

В результате столкновений одиннадцать человек были госпитализированы в больницы Киева. У госпитализированных - травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

Также пострадали, как минимум, три журналиста.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования сотрудником полиции профессиональной деятельности журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко.

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