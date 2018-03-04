МВД о зачистках под Радой: задержанные на коленях - не унижение

Спикер МВД сказал, что непродолжительное пребывание задержанных на коленях перед посадкой в ​​транспорт - не унижение, а тактика полицейских мира

Спикер МВД Артем Шевченко считает, что непродолжительное пребывание задержанных во время вчерашней зачистки палаточного городка под Верховной Радой на коленях не является унижением. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Относительно воплей о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в ​​транспорт это - никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него", - отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что именно поэтому, чтобы "не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля".

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"При этом вчера утром под ВР уже задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться, курить и не били. Степень жесткости действий полиции не была чрезмерной учитывая, опыт постоянных столкновений спровоцированных митингующими, их настроенность на агрессию, имеющуюся оперативную информацию о возможном наличии оружия, которая подтвердилась в ходе обысков, а также трагический опыт 31 августа 2015 года, когда под ВР граната унесла жизни четырех гвардейцев", - добавил Шевченко.

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3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.

В результате столкновений одиннадцать человек были госпитализированы в больницы Киева. У госпитализированных - травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние. Также пострадали, как минимум, три журналиста.

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