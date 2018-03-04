В Жулянах задержали грузина, подозреваемого в убийстве в ФРГ
В пункте пропуска Жуляны пограничники задержали сегодня, 4 марта, гражданина Грузии, которого разыскивали полицейские Германии по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Нарушителя, который был в международном розыске, выявили среди пассажиров, направлявшихся на рейс в Тбилиси. Сейчас разыскиваемый (предварительно за убийство, - ред.) задержан и передан сотрудникам Нацполиции", - отметили в пресс-службе.
Проинформированы сотрудники Укрбюро Интерпола в Киеве.
15 января 2017 года в киевском аэропорту Жуляны был задержан гражданин Грузии Гия Церцвадзе, который воевал на стороне сил АТО в Донбассе. Мужчина находился в розыске Интерпола по запросу России.
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