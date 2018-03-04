На крупнейшем меткомбинате Украины обрушилась крыша: есть жертвы
В Кривом Роге на крупнейшем металлургическом предприятии Украины из-за обрушения крыши погиб работник. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В субботу вечером, 3 марта, спасатели получили сообщение, что на территории ПАО АрселорМиттал Кривой Рог обрушилась металлическая крыша неработающего отделения конвертерного цеха, в котором проводились ремонтные работы.
Позднее выяснилось, что под завалами оказался работник в возрасте около 25 лет. К поискам были привлечены 54 человека и 10 единиц техники.
Сегодня, 4 марта, в 11:15 спасатели нашли работника мертвым. В 12:30 тело погибшего было извлечено из-под завалов.
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В феврале 2018 года на химзаводе на востоке Китая произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще один пропал без вести.
Фото и видео: dsns.gov.ua
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