На крупнейшем меткомбинате Украины обрушилась крыша: есть жертвы

Вечером 3 марта на территории ПАО АрселорМиттал Кривой Рог обрушилась металлическая крыша отделения конвертерного цеха, под завалами оказался человек

В Кривом Роге на крупнейшем металлургическом предприятии Украины из-за обрушения крыши погиб работник. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В субботу вечером, 3 марта, спасатели получили сообщение, что на территории ПАО АрселорМиттал Кривой Рог обрушилась металлическая крыша неработающего отделения конвертерного цеха, в котором проводились ремонтные работы.

Позднее выяснилось, что под завалами оказался работник в возрасте около 25 лет. К поискам были привлечены 54 человека и 10 единиц техники.

Сегодня, 4 марта, в 11:15 спасатели нашли работника мертвым. В 12:30 тело погибшего было извлечено из-под завалов.

Читайте также: В Колумбии обрушился мост, есть погибшие

В феврале 2018 года на химзаводе на востоке Китая произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще один пропал без вести.

Фото и видео: dsns.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.