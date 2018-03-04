В России автобус с украинцами попал в ДТП: один погибший
В Московской области РФ автобус с украинцами столкнулся со снегоуборочной машиной, один человек погиб. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.
По данным российского МВД, в воскресенье, 4 марта, около 13:45 в районе 78-го км автодороги "Крым" произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля КамАЗ.
По предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали.
Как сообщил источник росСМИ в экстренных службах, в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.
Спикер МИД Марьяна Беца в своем Twitter сообщила, что погибший и один из пострадавших - украинцы.
"По предварительной информации, в результате аварии в РФ погиб один гражданин Украины, один пострадал. Консулы оказывают помощь", - написала она.
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27 февраля 2018 года в Польше автомобиль с четырьмя украинцами столкнулся на железнодорожном переезде с пассажирским поездом. Водитель и все пассажиры авто погибли.
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