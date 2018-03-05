В Кривом Роге на предприятии погиб работник: упало перекрытие
В Кривом Роге в конвертерном цехе ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог" упало железобетонное перекрытие размером 80 на 30 метров. Погиб сотрудник предприятия, сообщает Радио Свобода.
По информации предприятия, перекрытия упало из-за того, что там накопился снег, который потом превратился в лед. Крыша не выдержала веса.
Погиб сотрудник компаниии-подрядчика. Обвал произошел вечером 3 марта, а около полудня 4 марта спасатели нашли под завалами тело. Предварительно известно, что погибшему было 25 лет.
На комбинате проведут расследование.
25 февраля на металлургическом предприятии в Эстонии погиб 45-летний украинец - он попал под металлическую деталь весом около тонны.
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