В Кривом Роге на предприятии погиб работник: упало перекрытие

Предварительно известно, что перекрытие не выдержало веса снега и льда; на предприятии проведут расследование

В Кривом Роге в конвертерном цехе ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог" упало железобетонное перекрытие размером 80 на 30 метров. Погиб сотрудник предприятия, сообщает Радио Свобода.



По информации предприятия, перекрытия упало из-за того, что там накопился снег, который потом превратился в лед. Крыша не выдержала веса.



Погиб сотрудник компаниии-подрядчика. Обвал произошел вечером 3 марта, а около полудня 4 марта спасатели нашли под завалами тело. Предварительно известно, что погибшему было 25 лет.



На комбинате проведут расследование.

25 февраля на металлургическом предприятии в Эстонии погиб 45-летний украинец - он попал под металлическую деталь весом около тонны.



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