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В Кривом Роге на предприятии погиб работник: упало перекрытие

05.03.2018 02:15
Предварительно известно, что перекрытие не выдержало веса снега и льда; на предприятии проведут расследование
В Кривом Роге на предприятии погиб работник: упало перекрытие
Фото: ukraine.arcelormittal.com

В Кривом Роге в конвертерном цехе ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог" упало железобетонное перекрытие размером 80 на 30 метров. Погиб сотрудник предприятия, сообщает Радио Свобода.

По информации предприятия, перекрытия упало из-за того, что там накопился снег, который потом превратился в лед. Крыша не выдержала веса. 

Погиб сотрудник компаниии-подрядчика. Обвал произошел вечером 3 марта, а около полудня 4 марта спасатели нашли под завалами тело. Предварительно известно, что погибшему было 25 лет. 

На комбинате проведут расследование. 

25 февраля на металлургическом предприятии в Эстонии погиб 45-летний украинец - он попал под металлическую деталь весом около тонны.         

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ЛIГАБiзнесIнформ
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