Сегодня разведения сил у Станицы не будет: боевики сорвали Минск

В штабе АТО заявили, что террористы 2 и 3 марта открывали огонь, чем и нарушили условия разведения, которые были оговорены в Минске

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины полностью готовы к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, однако для такого разведения должно быть выполнено одно условие - полное соблюдение режима прекращения огня в течение семи дней. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер АТО Василий Лабай.

"Насколько мне известно, в Минске 28 февраля контактная группа договорилась о том, что разведение сил и средств может состояться 5 марта при условии соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской. Однако, по данным штаба АТО, и 2, и 3 марта боевики открывали огонь, нарушая режим тишины. То есть со стороны боевиков условия разведения не были соблюдены", - уточнил Лабай.

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Спикер АТО подчеркнул, что договоренности о прекращении огня подразделения ВСУ придерживались неукоснительно.

Ранее боевики неоднократно срывали разведение сил в районе Станицы Луганской.

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