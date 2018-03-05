В Харькове вандалы залили красной краской памятник УПА

Полиция устанавливает личности неизвестных, раскрасивших памятник героям УПА

В Молодежном парке в Харькове неизвестные облили красной краской памятный знак героям УПА. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полиция устанавливает личности неизвестных, раскрасивших памятник.

"Информация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции Харькова в понедельник утром. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве неизвестные похитили с фасада музея Леси Украинки бюст писательницы и памятную доску.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.