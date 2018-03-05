В Харькове вандалы залили красной краской памятник УПА
В Молодежном парке в Харькове неизвестные облили красной краской памятный знак героям УПА. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Полиция устанавливает личности неизвестных, раскрасивших памятник.
"Информация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции Харькова в понедельник утром. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений", - сказано в сообщении.
Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве неизвестные похитили с фасада музея Леси Украинки бюст писательницы и памятную доску.
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