Инцидент под Радой: патрульный отстранен от работы на митингах

В полиции проводят служебное расследование применения газа против журналиста под парламентом

Полицейского, который применил газ против журналиста Радио Свобода во время разгона протестующих под Верховной Радой 3 марта, временно отстранили от работы на массовых акциях. Об этом в эфире Громадського радіо сообщил начальник управления патрульной полиции города Киева Юрий Зозуля.

"До завершения служебного расследования этот человек участия в массовых мероприятиях принимать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, что всякое может случиться во время выполнения задачи, что-то не заметили, что-то не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправданием полицейского", - сказал Зозуля.

По его словам, данный полицейский никогда не служил в расформированном подразделении МВД Беркут, он является патрульным полицейским.

Зозуля сообщил, что сейчас в полиции выясняют обстоятельства происшествия. После этого будет принято решение, заслуживает ли правоохранитель наказания.

3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.

В результате столкновений одиннадцать человек были госпитализированы в больницы Киева. У госпитализированных - травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

Также пострадали, как минимум, три журналиста.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования сотрудником полиции профессиональной деятельности журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко.

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