"Для устрашения": что известно о взрыве автомобиля в Донецке

Источники LIGA.net в захваченном российскими гибридными войсками областном центре рассказали подробности вчерашнего взрыва машины в центре города

Местные жители во временно оккупированном Донецке подтвердили факт вчерашнего взрыва автомобиля возле спортивного комплекса "Олимпийский" в центре города. Об этом они рассказали LIGA.net.

"Что-то они (боевики, - ред.) зачастили. Видимо, для устрашения. Хотя, куда дальше - непонятно: связи нет, бюджетникам запретили выезжать, знакомую из Горловки развернули на днях на блокпосту (террористов, - ред.), составили списки", - отметил местный житель Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

Он подчеркнул, что взрыв произошел в салоне автомобиля.

"Говорят, что перевозили боеприпас, который в результате сдетонировал", - сказал собеседник, уточнив, что террористы "спишут все, как обычно, на украинских диверсантов".

Фото: скриншот из видеозаписи

По информации другого источника LIGA.net, при взрыве погиб человек - водитель машины. Его данные неизвестны. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице.

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3 марта 2018 года во дворе жилых домов Донецка произошел взрыв машины, а 5 марта боевики заявили о взрыве авто в центре города.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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