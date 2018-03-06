В Киеве кортеж Порошенко сбил пожилого мужчину: видео

ДТП произошло сегодня около 12:00 на пересечении улиц Шелковичной и Институтской, пострадавшим оказался 88-летний мужчина

Служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил сегодня в центре Киева мужчину. Об этом LIGA.net сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"ДТП произошло около 12:00 на пересечении улиц Шелковичной и Институтской", - сказал Тракало.

Он добавил, что 88-летний пострадавший мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика.

По словам Тракало, сотрудники автомобиля полиции, которые были в кортеже, сразу предоставили пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

"У мужчины, 1930 года рождения, - перелом ноги и сотрясение мозга", - уточнил Тракало.

"Это кортеж охраняемого лица, какого именно - обратитесь в управление госохраны", - подчеркнул спикер МВД Артем Шевченко, отвечая на вопрос LIGA.net, был ли это кортеж именно президента Петра Порошенко.

Источники Украинской правды сообщили, что автомобиль полиции был в кортеже президента.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", - отметил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook после того, как информация появилась в СМИ.

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