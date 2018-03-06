Дело Штепы будет рассматривать новый суд

Дело экс-мэра Славянска направили в Орджоникидзевский районный суд Харькова

Апелляционный суд Харьковской области направил дело экс-мэра Славянска Нели Штепы в Орджоникидзевский районный суд Харькова. Об этом агентству Укринформ рассказал адвокат Александр Тананакин.

"Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова: в предыдущем райсуде Харькова, Октябрьском, после отвода ряда судей не осталось других, которые бы не участвовали в рассмотрении этого дела", - отметил адвокат.

По его словам, в Орджоникидзевском райсуде дело еще не распределено между судьями, поэтому пока неизвестно, когда состоится первое подготовительное заседание.

Адвокат также напомнил, что действие меры пресечения - домашний арест с браслетом - закончилось 13 января.

Что касается неявки адвокатов Штепы и самой обвиняемой на сегодняшнее заседание Апелляционного суда Харьковской области, то, сказал Тананакин, это необязательно: "Ничто не мешает суду рассмотреть вопрос об избрании нового суда в наше отсутствие".

11 января 2017 года Ленинский райсуд Харькова прервал заседание по делу Штепы, так как все трое судей взяли самоотвод.

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