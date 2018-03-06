ГПУ: найденные в палатках под Радой гранаты - боевые

Во время проведения следственных действий полицейские изъяли девять гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин

Согласно выводу экспертизы Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, гранаты, изъятые в палаточном городке под Верховной Радой, являются боевыми. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Гранаты из палаточного городка возле Рады оказались боевыми - экспертиза ГНИЭКЦ", - написал Лысенко.

Ранее в полиции сообщили, что во время проведения следственных действий на территории палаточного городка полицейские изъяли девять гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.

3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.

В результате столкновений одиннадцать человек были госпитализированы в больницы Киева. У госпитализированных - травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

Также пострадали, как минимум, три журналиста.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования сотрудником полиции профессиональной деятельности журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко.

Также прокуратура Киева открыла уголовное производство с целью проверки информации о возможном превышении служебных полномочий сотрудниками полиции

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, а также ряд правозащитных организаций заявили о грубых нарушениях прав человека при демонтаже палаточного городка.

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