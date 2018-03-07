"Новые распоряжения": боевики не пустили ОБСЕ к границе с РФ

Инцидент произошел недалеко от неконтролируемого участка украинско-российской границы в Вознесеновке

Боевики террористической организации ЛНР не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Вознесеновку, что в 65 километрах от временно оккупированного Луганска. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"На пункте пропуска на границе вблизи Вознесеновки (бывший Червонопартизанск, - ред.) член ЛНР сказал патрулю миссии покинуть этот район, ссылаясь на "новые распоряжения", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, на железнодорожной станции Красная Могила в Вознесеновке пророссийский наемник также приказал патрулю миссии покинуть этот район, ссылаясь на "новые распоряжения".

23 февраля 2018 года боевики запретили наблюдателям ОБСЕ находиться в пункте пропуска Изварино, что недалеко от неконтролируемого участка украинско-российской границы

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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