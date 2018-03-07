Взрыв на Лесной: полицейский бросил гранату в сотрудников СБУ

Сотрудник полиции, подозреваемый в торговле оружием, во время спецоперации Службы по его задержанию бросил гранату и скрылся, утверждают в СБУ

Взрыв гранаты возле станции киевского метро Лесная поздно вечером 6 марта 2018-го произошел во время спецоперации Службы безопасности по задержанию сотрудника полиции, подозреваемого в торговле оружием. Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина сообщила спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

"Это была спецоперация СБУ. Наши сотрудники пытались задержать торговца оружием, происходили следственные действия. Им (подозреваемым - ред.) оказался полицейский. Когда он понял, что это сотрудники СБУ, которые хотят его задержать, - бросил гранату и скрылся", - рассказала она.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), подозреваемого разыскивают, добавила Гитлянская.

Также спикер Службы отметила, что предполагаемый злоумышленник "имел отношение" к бывшему спецподразделению МВД Беркут.

Ведущая поинтересовалась у Гитлянской, правда ли, что подозреваемый - "сержант полиции полка особого назначения Иващенко Владимир Юрьевич". В ответ на это представитель СБУ отказалась называть его фамилию, отметив, что "его должность указана правильно".

В видеокомментарии, опубликованном на YouTube-канале СБУ, Гитлянская сообщила, что в результате взрыва гранаты легкие телесные повреждения получил один из сотрудников спецслужбы, его госпитализировали.

Смотрите также: СБУ ликвидировала сеть сбыта оружия из зоны АТО: фото

В ночь на 7 марта СМИ сообщили, что в Киеве около станции метро Лесная подорвали две гранаты, сгорел автомобиль. Сообщалось об одном пострадавшем и двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.