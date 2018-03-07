Экс-главврачу Феофании прокуратура выдвинула подозрение

Прокуратура считает, что главврач незаконно передал в частную собственность имущество и землю детского лагеря “Ясный” стоимостью более 33 млн грн

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении бывшему главному врачу лечебно-профилактического комплекса "Феофания". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуратура считает, что он незаконно передал в частную собственность имущество и земельный участок детского оздоровительного лагеря “Ясный” стоимостью более 33 млн грн.

В 2017 году комиссией Национальной академии наук Украины осуществлен выезд на территорию детского оздоровительного лагеря “Ясный”, который входит в состав Государственного предприятия “Лечебно-профилактический комплекс “Феофания”. В результате был выявлен факт сноса всех зданий и сооружений лагеря, о чем составлен соответствующий акт.

В апреле 1994 года между НАН Украины и бывшим главным врачом ЛПК “Феофания” заключен договор о передаче в аренду имущественного комплекса ГП “ЛПК “Феофания” и ДОК “Ясный”.

Решение об отчуждении имущества детского оздоровительного лагеря “Ясный” НАН Украины не принималось.

Как выяснилось, передача в аренду комплекса состоялась с нарушением требований Закона Украины “Об особенностях правового режима деятельности Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий наук и статуса их имущественного комплекса”, а именно без соблюдения установленной процедуры и без разрешения Президиума НАН Украины.

Кроме того, в нарушение требований Устава государственного предприятия и действующего законодательства в 2009 году между бывшим главным врачом, которая будучи исполняющим обязанности директора указанного предприятия и гражданином заключен договор купли-продажи зданий и сооружений детского лагеря.

Таким образом, своими противоправными действиями экс-служащий незаконно передал в частную собственность имущество и земельный участок площадью более 6 га, причинив государству имущественного вреда на сумму более 33 млн гривен.

Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении бывшему главному врачу лечебно-профилактического комплекса “Феофания” в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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