В Полтавской области псевдоблагодетели присвоили более 7 млн грн

Начиная с 2012 года на крючок мошенников попали более полутысячи предпринимателей

Киберполиция Полтавской области прекратила деятельность преступной группы, члены которой под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО, лечение детей и оказания помощи социально незащищенным слоям населения, присвоили свыше 7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Задержанные подозреваются в совершении 103 эпизодов преступной деятельности. "Начиная с 2012 года на крючок псевдоблагодетелей попали более полутысячи предпринимателей и агропромышленников из разных областей Украины... Сообщники выбирали жертву и сначала присылали на официальный ящик электронное письмо фиктивной благотворительной организации с соответствующими реквизитами, печатями и подписями должностных лиц. После письма был телефонный звонок псевдосоветника или якобы представителя председателя областной государственной администрации или его заместителя", - говорится в сообщении.

Преступники быстро завоевывали доверие руководителя предприятия или организации и просили заключить договор о предоставлении финансовой помощи якобы обездоленным. Главное для злоумышленников было заключить сделку немедленно.

"Средства, о которых идет речь (а это примерно от 1000 до 85000 гривен) для предприятия незначительны, а потому с переводом платежа проблем не будет и вряд ли кто-то захочет убедиться, что деньги использованы по назначению", - рассказали в полиции.

Среди глав сельхозпредприятий нашлись те, кто усомнился в подлинности намерений благотворителей и заявил в полицию.

В результате работники отдела противодействия киберпреступности в Полтавской области задержали четырех подозреваемых: троих мужчин и одну женщину.

Полицейские провели восемь санкционированных обысков в офисе псевдоблагодетелей в Киеве, а также по месту их жительства. Было изъято 14 единиц компьютерной техники, более 30 мобильных телефонов, 15 флэш-носителей информации, три роутера, более 29 сим-карт различных операторов, документация, черновые записи, 12 печатей и штампов фиктивных благотворительных организаций, 14 пластиковых карт различных банков, куда перечисляли средства, более $5000. На полученные средства наложен арест, а банковские счета заблокировали.

"Четырем сообщникам, среди которых - один работник банковского учреждения, который имел доступ к соответствующим базам данных и расчетных счетов, сообщено о подозрении в совершении 103 эпизодов преступной деятельности. Их действия квалифицируются как мошенничество, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций", - уточнили в полиции.

Всем четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 1,2 млн грн каждому.

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