Пьяный за рулем авто: полиция озвучила статистику нарушений
07.03.2018 15:17
Штраф за вождение в нетрезвом состоянии увеличен в три раза до 10 тыс 200 грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В январе и феврале 2018 сотрудники Нацполиции оформили 14 тысяч 777 административных протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения (ст.130 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.
В полиции призвали водителей быть сознательными и ответственными.
7 июля 2016 года Верховная Рада увеличила штраф за вождение в нетрезвом состоянии увеличили в три раза - до 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (10 тыс 200 грн).
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