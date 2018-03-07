Пьяный за рулем авто: полиция озвучила статистику нарушений

Штраф за вождение в нетрезвом состоянии увеличен в три раза до 10 тыс 200 грн

В январе и феврале 2018 сотрудники Нацполиции оформили 14 тысяч 777 административных протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения (ст.130 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

В полиции призвали водителей быть сознательными и ответственными.

7 июля 2016 года Верховная Рада увеличила штраф за вождение в нетрезвом состоянии увеличили в три раза - до 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (10 тыс 200 грн).

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