Под Харьковом СБУ задержала на взятке главу райотдела полиции

Оперативники СБУ установили, что подполковник полиции организовал механизм вымогательства денег от бизнесмена за непрепятствование вырубке лесов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках руководителя отделения полиции одного из районов Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции организовал механизм вымогательства денег от местного дельца за непрепятствование вырубке лесонасаждений.

Во время досудебного следствия сотрудники СБУ задокументировали три факта получения руководителем подразделения неправомерной выгоды на общую сумму 24 тыс грн.

Сотрудники спецслужбы задержали подполковника при получении очередной взятки в размере 10 тыс грн.

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.

Накануне в СБУ заявили, что задержали в Южноукраинске Николаевской области двух полицейских, которые якобы требовали у наркозависимого деньги, угрожая "проблемами с законом".

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