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Возле Славянска за применение оружия задержаны военные ВСУ

08.03.2018 18:26
Военные применили огнестрельное оружие в ходе "хулиганский действий". Ведется служебное расследование
Возле Славянска за применение оружия задержаны военные ВСУ
Иллюстративное фото (пресс-служба штаба АТО)

Возле Славянска Донецкой области за хулиганство задержаны двое украинских военных, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В результате "хулиганских действий" они применили огнестрельное оружие.

Сейчас Нацполиция и Военная служба правопорядка ВСУ проводит служебное расследование, выясняет обстоятельства произошедшего.

7 марта сотрудники СБУ ликвидировали разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны АТО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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