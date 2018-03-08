Возле Славянска за применение оружия задержаны военные ВСУ

Военные применили огнестрельное оружие в ходе "хулиганский действий". Ведется служебное расследование

Возле Славянска Донецкой области за хулиганство задержаны двое украинских военных, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В результате "хулиганских действий" они применили огнестрельное оружие.

Сейчас Нацполиция и Военная служба правопорядка ВСУ проводит служебное расследование, выясняет обстоятельства произошедшего.

7 марта сотрудники СБУ ликвидировали разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны АТО.

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