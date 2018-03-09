В Польше украинцы попали в ДТП: двое погибли, четверо пострадали
В Польше, по дороге к городу Перемышль микроавтобус Ford с шестью гражданами Украины попал в ДТП, в результате которого двое из них погибли, а четверо были госпитализированы. Об этом сообщает Nowiny24.
Согласно сообщению, полиция установила, что водитель Ford внезапно выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Отмечается, что на том участке дороги были сложные условия, она была скользкой.
Водитель и пассажир погибли на месте. Четверо других украинцев с травмами были отправлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Издание сообщает, что граждане Украины были строителями, которые работали на реконструкции моста в селе Бирча. Они не доехали до места назначения около 500 метров.
Фото: nowiny24.pl
17 февраля в Глевахе под Киевом, на Одесской трассе микроавтобус Мерседес Спринтер, в котором ехали дети, столкнулся с Нивой. Погиб водитель Нивы и пассажир. Девятерых детей госпитализировали.
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