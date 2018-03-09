Полиция выясняет обстоятельства избиения нардепа Левченко

В полиции заявляют, что нардеп и депутат Киевсовета пытались бросить бутылку с зажительной смесью в сотрудников благоустройства, демонтировавших гараж

Нацполиция выясняет обстоятельства избиения народного депутата Юрия Левченко, сообщает пресс-служба МВД.

Сам нардеп с заявлениям в правоохранительные органы еще не обратился, сообщают в ведомстве.

Предварительно полиция выяснила, что возле гаража на улице Половецкая в Киеве произошла драка, когда сотрудники благоустройства демонтировали гараж и туда прибыли нардеп Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

Они пытались бросить бутылку с зажигательнй смесью, сообщают в полиции.

Ранее сегодня Кутняк сообщил, что Левченко избили до потери сознания и брызнули в лицр газовым балончиком.

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