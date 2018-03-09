Сутки в Донбассе: один военный погиб, один ранен - карта боев
Вследствие вражеского огня в Донбассе один военный погиб. Еще один боец получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медпомощь.
В течение суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. В частности, зафиксировано два обстрела опорных пунктов ВСУ на донецком направлении.
Из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских военных в Водяном - в окрестностях Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки.
Ранее сегодня сообщалось, что в зоне АТО от пули снайпера российско-оккупационных войск погиб боец Национальной гвардии Юрий Луговский с позывным Барет.
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