В Донбассе увеличилось число российских снайперов - Жебривский
09.03.2018 22:11
По словам главы Донецкой ВГА, за последний месяц на оккупированную территорию Донбасса зашли около 100 российских снайперов
Павел Жебривский
На временно неподконтрольные Украине территории Донбасса за последний месяц зашли около 100 российских снайперов. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире 112 Украина.
"Если сегодня на линии разграничения в принципе не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены минскими соглашениями, то снайперы - за прошлый месяц их где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР", - как сами стреляют, так и учат местных орков", - отметил Жебривский.
Ранее сегодня сообщалось, что в зоне АТО от пули снайпера российско-оккупационных войск погиб боец Национальной гвардии Юрий Луговский с позывным Барет.
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