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В Донбассе увеличилось число российских снайперов - Жебривский

09.03.2018 22:11
По словам главы Донецкой ВГА, за последний месяц на оккупированную территорию Донбасса зашли около 100 российских снайперов
В Донбассе увеличилось число российских снайперов - Жебривский
Павел Жебривский

На временно неподконтрольные Украине территории Донбасса за последний месяц зашли около 100 российских снайперов. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире 112 Украина.

"Если сегодня на линии разграничения в принципе не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены минскими соглашениями, то снайперы - за прошлый месяц их где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР", - как сами стреляют, так и учат местных орков", - отметил Жебривский. 

Ранее сегодня сообщалось, что в зоне АТО от пули снайпера российско-оккупационных войск погиб боец Национальной гвардии Юрий Луговский с позывным Барет.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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