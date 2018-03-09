В Донбассе увеличилось число российских снайперов - Жебривский

На временно неподконтрольные Украине территории Донбасса за последний месяц зашли около 100 российских снайперов. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире 112 Украина.

"Если сегодня на линии разграничения в принципе не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены минскими соглашениями, то снайперы - за прошлый месяц их где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР", - как сами стреляют, так и учат местных орков", - отметил Жебривский.