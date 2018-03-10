Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали три взрыва в Донбассе

В Луганской области наблюдатели не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня и не слышали взрывов

Международные наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали в Донбассе за одни сутки три взрыва. Об этом говорится в отчете организации за период с 19:30 7 марта по 19:30 8 марта.



"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, 3 взрыва против 19 соответственно)", - говорится в сообщении.



В свою очередь, в Луганской области наблюдатели не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня и не слышали взрывов.



"В неподконтрольных правительству районах команда СММ видела 2 бронетранспортера (БТР-80 и БТР-60), которые стояли возле центра Донецка на территории огороженного автопарка, расположенного на северной стороне автодороги H21. Кроме того, наблюдатели видели 2 БТР-80, которые двигались возле н.п. Софиевка, и 1 МТ-ЛБ, стоявший в н.п. Веселая Гора", - сообщили в ОБСЕ.



Также сказано, что на подконтрольной Украине территории патруль Миссии увидел одну бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) и три боевых машины пехоты (БМП-1), которые стояли в районе Попасной.



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