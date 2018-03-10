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В Киеве протаранили машину полиции: три человека в реанимации

10.03.2018 12:05
Троих полицейских госпитализировали с тяжелыми травмами грудной клетки и головы
В Киеве протаранили машину полиции: три человека в реанимации
Фото: Сергей Князев/Facebook

Сегодня ночью автомобиль Hyundai въехал в служебную полицейскую машину, в результате чего пострадали трое правоохранителей. Подробности сообщил замглавы управления полиции Виктор Веклич в эфире телеканала 112.

ДТП произошло на перекрестке улиц Жмаченко и Корнатовского. По словам Веклича, предварительно установлено, что водитель Hyundai был пьян. 

У троих сотрудников полиции охраны тяжелые трамвы: у одного - закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Они в реанимации.

Также пострадали двое гражданских.

Сегодня ночью такой же инцидент произошел в Ровно - авто протаранило машину полицейских, пострадали двое правоохранителей. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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