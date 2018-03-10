Во Львовской области от грузовика отлетело колесо и убило женщину

Колесо оторвалось от грузовика на ходу и откатилось на остановку

В селе Львовской области от прицепа грузовика Mercedes на ходу оторвалось колесо и закатилось на остановку общественного транспорта, где стояла женщина. Она скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщает УНИАН со ссылкой на управление Нацполиции.



ДТП произошло сегодня, 10 марта, утром.



Обстоятельства инцидента и личность погибшей устанавливаются.

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