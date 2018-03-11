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На автобазе Павлоградуголь сгорели девять автобусов и восемь авто

11.03.2018 11:21
В результате пожара жертв и пострадавших нет
На автобазе Павлоградуголь сгорели девять автобусов и восемь авто
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вчера, 10 марта, на автобазе АО Павлоградуголь в результате пожара сгорели девять автобусов и восемь автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"10 марта в 21:15 в селе Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы Павлоградуголь возник пожар. В 01:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 квадратных метров. Огнем уничтожено девять автобусов и восемь автомобилей", - отметили в пресс-службе.

Жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекались семь единиц техники и 33 спасателя.

8 марта 2018 года в Киеве на улице Большая Васильковская произошел пожар в 29-этажном бизнес-центре

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ЛIГАБiзнесIнформ
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