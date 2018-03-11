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Задержали криминального авторитета Сумбата Тбилисского: фото

11.03.2018 13:29
Задержанный пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска
Задержали криминального авторитета Сумбата Тбилисского: фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня ночью сотрудники отдела пограничной службы Казачья Лопань совместно с представителями управления уголовного розыска Нацполиции в Харьковской области задержали гражданина Грузии, который хорошо известен в криминальной среде по кличке Сумбат Тбилисский. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ. Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, он известен по кличке Сумбат Тбилисский", - отметили в пресс-службе.

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Фото: dpsu.gov.ua

Мужчину разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории Украины.

Задержанный пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска. Составлены необходимые протоколы, его передали представителям Нацполиции. 

26 февраля 2018 года сотрудники Нацполиции в Хмельницкой области задержали вора в законе по кличке Лера Сумской.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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