Под обстрел попала насосная станция Южнодонбасского водопровода
12.03.2018 01:48
Станция работает и пока получает электроэнергию от другого трансформатора
Фото: voda.dn.ua
0очью 11 марта под обстрел попала насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает "Вода Донбасса".
Поврежден трансформатор первого ввода.
Из-за повреждений насосная станция временно получает электроэнергию от второго ввода.
2 марта только возобновили подачу воды на три фильтровальные станции, работа которых была приостановлена из-за отсутствия электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08.03.18
09:07
-
10.03.18
17:20
-
10.03.18
16:35
-
10.03.18
16:12
-
10.03.18
14:24
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров