Под обстрел попала насосная станция Южнодонбасского водопровода

Станция работает и пока получает электроэнергию от другого трансформатора

0очью 11 марта под обстрел попала насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает "Вода Донбасса".



Поврежден трансформатор первого ввода.



Из-за повреждений насосная станция временно получает электроэнергию от второго ввода.



2 марта только возобновили подачу воды на три фильтровальные станции, работа которых была приостановлена из-за отсутствия электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

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