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Под обстрел попала насосная станция Южнодонбасского водопровода

12.03.2018 01:48
Станция работает и пока получает электроэнергию от другого трансформатора
Под обстрел попала насосная станция Южнодонбасского водопровода
Фото: voda.dn.ua

0очью 11 марта под обстрел попала насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает "Вода Донбасса".

Поврежден трансформатор первого ввода.

Из-за повреждений насосная станция временно получает электроэнергию от второго ввода. 

2 марта только возобновили подачу воды на три фильтровальные станции, работа которых была приостановлена из-за отсутствия электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

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