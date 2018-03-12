Загорелся снаряд при описи оружия, которое перевозил Рубан: видео

По данным СМИ, во время инцидента никто не пострадал, пламя удалось потушить

8 марта во время документирования оружия, которое перевозил руководитель центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, загорелся один снаряд. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на три независимых друг от друга источника.



"Во время процессуального оформления оружия из машины, которой управлял Рубан, загорелся снаряд, пороховой заряд к нему, возможно мины калибром 120 мм. Пламя удалось вовремя потушить, никто не пострадал", - отмечается в сообщении.

8 марта 2018 года на одном из КПВВ в Донбассе был задержан Рубан.Шевченковский районный суд Киева отправилего под арест на 60 суток без права залога. В СБУ считают, что в подготовке терактов в Киеве не обошлось без "кураторов из Москвы".

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