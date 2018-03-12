СБУ: В Одессе перекрыт канал контрабанды в Украину экстази

В СБУ говорят, что организатор наркотрафика доставлял наркотики из-за рубежа через одного из международных почтовых операторов

В Одессе сотрудники СБУ задержали местного жителя и его сообщницу по подозрению в организации канала контрабанды в Украину психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что организатор наркотрафика доставлял наркотики из-за рубежа через одного из международных почтовых операторов.

По данным СБУ, посылки с психотропными веществами забирала его сообщница. Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона, сообщили в спецслужбе.

Правоохранители задержали подозреваемых после получения очередного почтового отправления, в котором было 500 таблеток экстази, рассказали в СБУ. По их данным, стоимость изъятой партии на черном рынке составляет около 200 тысяч гривень.

Фото: ssu.gov.ua

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК.

5 марта в СБУ сообщили, что разоблачили в Харькове местного жителя, который якобы изготавливал и продавал наркотики сотрудникам местной патрульной полиции.

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