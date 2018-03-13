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Боевики обстреляли автобус с сотрудниками фильтровальной станции

13.03.2018 17:24
С ДФС питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое
Боевики обстреляли автобус с сотрудниками фильтровальной станции
Фото: voda.dn.ua

Автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции и КамАЗ, доставлявший обеззараживающие реагенты на ДФС, вновь попали под обстрел боевиков. Об этом сообщили в коммунальном предприятии Вода Донбасса.

"Сегодня автомобиль КамАЗ доставил гипохлорит натрия. По дороге с ДФС автомобиль попал под обстрел. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. В 14:05 под обстрел попали "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В автобусе выбиты стёкла, сотрудники не пострадали", - сказано в сообщении.

В КП Вода Донбасса объяснили, что на Донецкую фильтровальную станцию осуществляется доставка обеззараживающих реагентов - жидкого хлора и гипохлорита натрия для обеспечения технологического процесса очистки питьевой воды.

С Донецкой фильтровальной станции питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Накануне сообщалось, что боевики обстреляли автомобиль, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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