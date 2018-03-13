СБУ выслала поляка, который публично сжег герб Украины

19-летний студент тернопольского вуза в ресторане публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного герба Украины

СБУ принудительно вернула в Польшу гражданина этой страны, студента одного из тернопольских вузов, за унижение национального достоинства украинцев. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в ресторане публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного герба Украины, которое украшало стену зала.

Фото: facebook.com/SSU.Ternopil

"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременно несоответствия его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства 12 марта правонарушитель принудительно возвращен на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ выразили благодарность администрации ресторана и руководству вуза, благодаря которым удалось оперативно расследовать обстоятельства инцидента.

Ранее, комментируя проведенный 4 марта Национальным корпусом и другими правыми организациями антипольский марш во Львове, в МИД Украины заявили, что "украинское общество чрезвычайно беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши".

Министерство иностранных дел Польши "с обеспокоенностью" отреагировало на это событие. В частности возмущение польской стороны вызвали лозунги, под которыми прошел марш: "Львів не для польских панів" и "Кому належить Львів".

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