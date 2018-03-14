СБУ: Люди экс-министра Захарченко проплатили антиукраинские акции

По информации СБУ, антиукраинскую сеть, которой управляли из администрации Путина, финансировало окружение Захарченко

В Службе безопасности заявили, что окружение бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко финансировало антиукраинские акции. Об этом в СБУ рассказали Громадському.



СБУ вместе с прокуратурой АРК блокировала случаи подрывной деятельности против Украины. По версии правоохранителей, антиукраинскую сеть координировал Артем Бузила, который давал указания из администрации президента РФ.



Журналиста Бузилу в Украине приговорили к четырем годам лишения свободы, через год он вышел на свободу по "закону Савченко" и сразу же покинул Украину.



По информации СБУ, финансировало эту сеть окружение Захарченко. Правоохранители в рамках уголовного дела провели 28 обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины.



Изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации Крыма. Также у подозреваемого в причастности к этой группе изъяли карту одной из областей Украины с пометками мостов и других стратегических объектов.



Также изъяты 700 грамм тротилла с пятью электрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более 600 патронов разного калибра.



12 марта стало известно, что СБУ проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах у лиц, которые способствуют стране-агрессору РФ в проведении антиукраинских акций.

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