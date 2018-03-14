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На Лычаковском кладбище во Львове произошел взрыв

14.03.2018 01:38
Взрыв был в 20 метрах от польского Мемориала львовских орлят, осталась воронка диаметром 30 см
На Лычаковском кладбище во Львове произошел взрыв
Фото: Igor Zinkevych/Facebook

Вечеров во вторник, 13 марта, на территории Лычаковского кладбища во Львове произошел взрыв. Об этом сообщает Львовская госадминистрация.

По информации местного депутата Игоря Зинкевича, взрыв был около польского кладбища орлят. 

Никто не пострадал, надгробия не повреждены.

Предположительно, взрывное устройство бросили из-за забора. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 30 см. 

На месте работают эксперты. 

Мемориал львовских орлят - польское военное кладбище, часть Лычаковского кладбища Львова, на котором похоронены польские ополченцы, воевавшие в 1918-1920 годах против Западноукраинской Народной Республики и большевиков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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