На Лычаковском кладбище во Львове произошел взрыв

Взрыв был в 20 метрах от польского Мемориала львовских орлят, осталась воронка диаметром 30 см

Вечеров во вторник, 13 марта, на территории Лычаковского кладбища во Львове произошел взрыв. Об этом сообщает Львовская госадминистрация.



По информации местного депутата Игоря Зинкевича, взрыв был около польского кладбища орлят.



Никто не пострадал, надгробия не повреждены.



Предположительно, взрывное устройство бросили из-за забора. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 30 см.



На месте работают эксперты.

Мемориал львовских орлят - польское военное кладбище, часть Лычаковского кладбища Львова, на котором похоронены польские ополченцы, воевавшие в 1918-1920 годах против Западноукраинской Народной Республики и большевиков.



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