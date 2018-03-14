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В Нигерии на судне арестовали 16 украинских моряков

14.03.2018 04:59
Украинских членов экижа арестовали за якобы не законную торговлю еще в конце января
В Нигерии на судне арестовали 16 украинских моряков
Фото: FleetMon

В Нигерии на шавейцарском танкер San Padre Pio арестовали 16 членов экипажа. Их обвиняют в незаконной торговле топливом, сообщает Fleet Moon.

Судно арестовали еще 23 января и до сих пор ничего о проблемах не было известно. 

Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

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