Подозреваемый сделал дубликат ключа и зашел, когла никого не было дома

В Киеве обокрали квартиру французского дипломата. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



По версии правоохранителей, 22-летний ранее судимый украинец из Шахтерска в сговоре с неустановленными людьми, сделал дубликат ключа от квратиры, где жил дипломат с женой.



Задержанного подоревают в краже 740 тысяч гривень. Открыто дело по ч.3 ст.185 (тайное, по предварительному сгововору похищение чужого имущества вместе с проникновением).

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