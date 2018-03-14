В Киеве обокрали квартиру французского дипломата
14.03.2018 05:38
Подозреваемый сделал дубликат ключа и зашел, когла никого не было дома
Фото: прокуратура Киева
В Киеве обокрали квартиру французского дипломата. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
По версии правоохранителей, 22-летний ранее судимый украинец из Шахтерска в сговоре с неустановленными людьми, сделал дубликат ключа от квратиры, где жил дипломат с женой.
Задержанного подоревают в краже 740 тысяч гривень. Открыто дело по ч.3 ст.185 (тайное, по предварительному сгововору похищение чужого имущества вместе с проникновением).
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