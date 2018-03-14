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"Получили приказ": ОБСЕ сообщила о новых угрозах боевиков

14.03.2018 07:46
Наблюдателям ОБСЕ боевики ограничили передвижение в районе железнодорожной станции Красная Могила
"Получили приказ": ОБСЕ сообщила о новых угрозах боевиков
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Боевики оказывали давление на наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на железнодорожной станции Красная Могила в районе временно оккупированной Вознесеновки, требуя от них немедленно покинуть этот район. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"На железнодорожной станции Красная Могила в районе Вознесеновки наблюдатели видели примерно 10 неподвижных железнодорожных вагонов, некоторые из которых были с лесоматериалами. Спустя две минуты пребывания наблюдателей на станции член ЛНР приказала им покинуть этот район", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, боевики ссылались на "приказы" своих так называемых командиров. Она добавила, что по любым вопросам следует обращаться к ее главарям в Луганске.

На блокпосту боевиков террористической организации ДНР на восточной окраине Казацкого пророссийский наемник также не позволил патрулю СММ проехать далее на восток в направлении населенного пункта Порохня, что в 40 километрах к северо-востоку от Мариуполя, сообщив, что вдоль дороги к этому населенному пункту находятся минные поля. 

5 марта 2018 года террорист целился из штурмовой винтовки в первый автомобиль миссии ОБСЕ недалеко от оккупированного Казацкого.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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