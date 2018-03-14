Боевики с Кавказа завезли в ОРДЛО фальшивые рубли - ИС

По данным группы военных экспертов, использование фальшивых рублей зафиксировано в Донецке, Макеевке и Горловке

Во временно оккупированном Донбассе появились фальшивые российские рубли. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"Среди местных жителей Донецка ходят упорные слухи о том, что в Л/ДНР с Кавказа зашла крупная партия фальшивых российских рублей. Уже отмечаются случаи скандалов и перепроверок "подозрительных купюр" в объектах торговли и сферы услуг как в самом Донецке, так и в Макеевке и Горловке, - отмечается в сообщении.

Источники LIGA.net подтвердили факты появления фальшивых денег во временно оккупированном Донецке.

"Знакомая рассказывала, что скандал был на одном из рынков, многие теперь стараются в супермаркетах делать покупки, хоть там и дороже в несколько раз", - добавила дончанка Алина, имя которой изменено в целях безопасности.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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