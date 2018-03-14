Суд подтвердил тюремный срок экс-начальнику милиции Мариуполя

Бывший руководитель мариупольской милиции Олег Моргун заочно приговорен к 11 годам тюремного заключения за сотрудничество с боевиками

Апелляционный суд подтвердил заочный приговор экс-руководителю милиции Мариуполя Олегу Моргуну, который получил 11 лет тюрьмы за сотрудничество с боевиками террористической организации ДНР. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Апелляционный суд Запорожской области оставил в силе приговор бывшему и.о. начальника Мариупольского горотдела Главного управления МВД в Донецкой области Олегу Моргуну, который заочно приговорен к 11 годам лишения свободы", - написала она.

Сарган добавила, что теперь решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

23 августа 2017 года Приазовский райсуд Запорожской области заочно признал Моргуна виновным в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и приговорил его к 11 годам лишения свободы.

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Следствием установлено, что в мае 2014 года в Мариуполе Моргун принял участие в пресс-конференции, которую проводили террористы ДНР.

После выхода на пенсию бывший милицейский начальник переехал во временно оккупированный Новоазовск Донецкой области. Там Моргун стал членом террористической организации ДНР, а в марте 2015 года возглавил так называемую администрацию Новоазовского района, созданную боевиками.

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