В Чернигове перекрыт канал поступления оружия из зоны АТО: фото

Оперативники спецслужбы задержали участников группировки в центре Чернигова при попытке сбыта тротиловых шашек и электродетонаторов

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Чернигове сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, ввезенных из района проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр СБУО.

Оперативники установили, что житель областного центра, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, организовал преступную группировку, в которую входили пять местных жителей, двое из которых являются сотрудниками патрульной полиции.

По оперативной информации, сообщники планировали наладить разветвленную сеть реализации оружия и боеприпасов в Черниговской области и за ее пределами.

Правоохранители задокументировали четыре случая реализации злоумышленниками автоматического оружия неустановленного образца и глушителя, около 20 гранат РГН, Ф-1, РГД-5 и запалы к ним, патроны к огнестрельному оружию разного калибра.

Оперативники спецслужбы задержали участников группировки в центре Чернигова при попытке сбыта тротиловых шашек и электродетонаторов.

Во время проведения обысков сотрудники СБУ изъяли два гранатомета РПГ, гранаты Ф-1, пистолеты разных модификаций и около 2 тыс патронов разного калибра. Оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертизы.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с внутренней безопасностью Национальной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили подрывную деятельность против Украины участников антиукраинской сети, причастных к организации провокационных акций по заказу страны-агрессора России.

Фото: ssu.gov.ua

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