В Донбассе найдено тело мужчины в военной форме без документов

Тело обнаружили местные жители между селом Ивано-Дарьевка и поселком Спорное Бахмутского района Донецкой области 13 марта

Между селом Ивано-Дарьевка и поселком Спорное Бахмутского района Донецкой области 13 марта местные жители обнаружили тело мужчины в военной форме. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Никаких документов, удостоверяющих личность у мужчины не найдено.

Тело доставили в Бахмутское отделение бюро судебно-медицинских экспертиз Главного управления Нацполиции в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.

В настоящее время представители Национальной полиции и Военной службы правопорядка ВСУ проводят мероприятия по идентификации тела.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки один украинский военный получил боевое ранение. На донецком направлении боевики стреляли из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов.

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