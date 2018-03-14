Климкин осудил взрыв возле Мемориала львовских орлят во Львове
Минстер иностранных дел Павел Климкин осудил взрыв, совершенный возле Мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище. Об этом он написал в Twitter.
"Каждый человек заслуживает уважения. Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный ночью вблизи Мемориала", - написал Климкин.
13 марта вечером произошел взрыв прямо возле Мемориала львовских орлят - польского военного кладбища на территории Лычаковского кладбища во Львове. Там похоронены польские ополченцы, воевавшие в 1918-1920 годах против Западноукраинской Народной Республики и большевиков.
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