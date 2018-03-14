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Климкин осудил взрыв возле Мемориала львовских орлят во Львове

14.03.2018 12:16
Глава МИД осудил акт вандализма, совершенный ночью во Львове
Климкин осудил взрыв возле Мемориала львовских орлят во Львове
Павел Климкин

Минстер иностранных дел Павел Климкин осудил взрыв, совершенный возле Мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище. Об этом он написал в Twitter.

"Каждый человек заслуживает уважения. Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный ночью вблизи Мемориала", - написал Климкин.

13 марта вечером произошел взрыв прямо возле Мемориала львовских орлят - польского военного кладбища на территории Лычаковского кладбища во Львове. Там похоронены польские ополченцы, воевавшие в 1918-1920 годах против Западноукраинской Народной Республики и большевиков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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