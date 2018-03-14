Депутату Горловского горсовета сообщили о подозрении
Депутату Горловского городского совета сообщили о подозрении в содействии деятельности незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" путем поставки продуктов питания и товаров первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
"По результатам проведенных обысков по месту жительства указанного лица и его близких родственников обнаружено и изъято документацию, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, на которых содержится информация о содействии террористической организации "ДНР" и денежные средства, полученные от противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 УК (создание террористической группы).
Шевченковский районный суд Киева 10 марта 2018 года избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.
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