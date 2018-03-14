Катастрофа MH17: журналисты разыскали "испанского диспетчера"

Хосе Карлос Барриос Санчес утверждает, что пропагандисты РФ платили ему деньги за роль "диспетчера", заявившего о причастности ВСУ к гибели самолета

Журналисты разыскали так называемого испанского диспетчера, которого российская пропаганда неоднократно цитировала на тему якобы причастности Украины к катастрофе малайзийского авиалайнера рейса MH17 в Донбассе. Об этом говорится в расследовании Радио Свобода и группы румынских журналистов RISE Project.

"Диспетчер Карлос", который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в Twitter под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малайзийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Карлос Барриос Санчес. У него есть судимости в Испании, был арестован в Румынии за мошенничество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы расследования нашли Санчеса и пообщались с ним в WhatsApp.

"Он утверждает, что получил в целом $48 тысяч из российских источников как плату за свою роль "испанского диспетчера Карлоса". Также Санчес уверяет, что может предоставить доказательства, подтверждающие связь россиян с учетной записью @spainbuca в Twitter, а также банковские данные и записи разговоров с работниками Russia Today", - пишет СМИ.

Однако "диспетчер" так ничего и не предоставил по просьбе авторов расследования. Пропагандисты RT в свою очередь отрицают, что когда-либо платили Санчесу.

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После катастрофы рейса MH17 кремлевская пропаганда активно выдвигала различные версии гибели самолета. Одна из них основывалась на сообщениях "испанского диспетчера", который не только писал в Twitter, но и был показан в эфире испанского подразделения RT за несколько месяцев до трагедии.

Эту "версию" также озвучил президент РФ Владимир Путин, который в разговоре с режиссером Оливером Стоуном заявил, что за катастрофой малайзийского Boeing мог наблюдать диспетчер "испанского происхождения" из Борисполя, якобы видевший украинские боевые самолеты рядом с лайнером.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над захваченными боевиками районами Донецкой области. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (193 человека) - подданные Нидерландов.

В декабре 2017 года в докладе комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании сообщалось, что британская разведка MI6 уверена в российском происхождении ракетной установки Бук, из которой сбили самолет рейса MH17.

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