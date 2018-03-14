Суд в оккупированном Крыму изменил приговор Балуху

Судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, поэтому приговор изменили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху, на два месяца уменьшив срок лишения свободы. Об этом сообщает издание Крым. Реалии.

"Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Суд при этом отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых не допросили в ходе судебного следствия, а также в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.

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ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

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4 августа 2017 года фейковый суд приговорил Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс грн. В октябре так называемый Верховный суд Крыма вернул дело против украинца в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. По мнению правозащитников, оккупанты преследуют Балуха из-за его проукраинской позиции, а именно из-за флага Украины, установленного на его доме.

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