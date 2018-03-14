На Волыни начато спецрасследование против снайпера боевиков

По данным ГПУ, снайпер участвовал в боях в районе ДАПа против ВСУ, позже командовал боевиками и отдавал приказы на совершение убийств и т.д.

На Волыни начато специальное досудебное расследование против снайпера одной из военизированных бригад террористической организации ДНР. Об этом сообщает спикер генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Луцкий горсуд Волынской области начал специальное досудебное расследование в производстве против одного из членов незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР, уроженца Донецкой области, которому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической организации)", - отметил Лысенко.

Установлено, что весной 2015 года житель Донецка под влиянием российской пропаганды присоединился к банде боевиков и с июля 2015 был зачислен в "отдельный взвод снайперов" на должность снайпера.

С тех пор боевик участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта против Вооруженных Сил Украины.

Позже он был назначен на должность командира отделения "стрелкового взвода снайперов" и допущен к работе с вооружением и военной техникой.

С ноября 2016 по сей день, имея в подчинении боевиков, подозреваемый организовывал и обеспечивал несение подчиненными боевых дежурств на блокпостах и наблюдательных постах, расположенных на линии разграничения в районах Старобешевского и Бойковского (Тельмановского) районов Донецкой области. Он отдавал приказы на применение оружия, совершение убийств, взрывов, поджогов, артиллерийских обстрелов на территории Донецкой и Луганской области. При этом боевик лично принимал активное участие в этих незаконных действиях.

Поскольку подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования Украины на временно оккупированной территории Донбасса, он объявлен в розыск. По ходатайству следователей и прокуроров начата процедура специального досудебного расследования. В ближайшее время обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в суд.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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