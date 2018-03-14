На Прикарпатье главу сельсовета задержали на крупной взятке - ГПУ

Задержанный получил взятку в размере 100 тыс грн за предоставление в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, сообщили в ГПУ

В Ивано-Франковской области председателя сельского совета задержали по подозрению в получении взятки в размере 100 тыс грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, задержанный требовал и получил взятку в размере 100 тыс грн за предоставление гражданину в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 14 га. Лысенко уточнил, что чиновник получил взятку якобы по предварительному сговору с начальником отдела агропромышленного развития одной из райгосадминистраций.

"Взятка обнаружена и изъята в полном объеме при проведении осмотра места происшествия", - написал спикер ГПУ.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Проводятся обыски по месту жительства и работы фигурантов дела.

В дальнейшем будет решаться вопрос о сообщении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Предоставление неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК.

13 марта сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке исполняющую обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции одного из районов Киева.

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