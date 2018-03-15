Война в Донбассе: в больнице от ранения умер боец "Азова"

20-летний боец скончался от полученной тяжелой боевой травмы

В среду, 14 марта, от смертельного ранения в больнице скончался 20-летний боец полка "Азов" Марк Гудзовский. Об этом сообщает Национальный корпус.



Боец с позывным "Упрямый" родом из Днепра. Он получил тяжелое ранения в ходе боевых действий.

Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО, в первой половине дня 14 марта в Донбассе соблюдалось перемирие и обстрелов не было.

11 марта в Донбассе во время выполнения боевых задач погиб украинский военнослужащий.

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